МИД Чехии не стал комментировать дело Сафронова

МИД Чехии не стал комментировать дело обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, предложив направить запрос в чешские спецслужбы, заявила РИА «Новости» пресс-секретарь ведомства Зузана Штихова.

«Интерфакс», в свою очередь, попросил чешскую Службу безопасности и информации (СБИ) прокомментировать дело Сафронова.

«У меня нет информации об этом деле», — сказал представитель СБИ Ладислав Штиха.

Ранее глава МВД Чехии Ян Гамачек также отказался от комментариев по делу Сафронова.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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