Глава ЦИК заявила о грядущем разоблачении «политических побирушек и содержанок»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова дала оценку возможным нарушениям во время всенародного голосования по внесению поправок в Основной закон страны.

Она заверила, что в ЦИК переживут оскорбления от распространяющих ложь и тиражирующих фейки «политических побирушек и содержанок».

«Мы продолжим их разоблачать», — заверила Памфилова.

Более того, проголосовавшие не один раз будут, по ее словам, найдены.