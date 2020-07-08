Глава ЦИК заявила о грядущем разоблачении «политических побирушек и содержанок»
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова дала оценку возможным нарушениям во время всенародного голосования по внесению поправок в Основной закон страны.
Она заверила, что в ЦИК переживут оскорбления от распространяющих ложь и тиражирующих фейки «политических побирушек и содержанок».
«Мы продолжим их разоблачать», — заверила Памфилова.
Более того, проголосовавшие не один раз будут, по ее словам, найдены.