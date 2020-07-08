Эксперт: выводы из анализа по «методу Шпилькина» предназначены для Запада

Метод Шпилькина, выступившего с анализом всенародного голосования по внесению изменений в Основной закон РФ, предназначен сугубо для западной аудитории, считает латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш.

«Россиянам, которые голосовали «за» – ничего доказывать не надо», — подчеркнул он.

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось. Однозначно результат этого голосования легитимен. Однако противники реформы в бешенстве. Они мечтали сорвать голосование. Им не нужна сильная Россия. Они тоскуют по 90-м годам, когда страной управляли из Госдепа США. Но сорвать голосование не получилось. Поэтому даже после убедительного подведения итогов они продолжают раскачивать общество, подрывают доверие к результатам плебисцита», — говорит Граудиньш.

«У меня сразу возникают вопросы, если посмотреть с академической точки зрения: где был апробирован этот метод? В каких странах, на каких конкретно выборах? Где опубликованы научные заключения по каждому случаю? Кто этот метод признал верным, какие научные круги? В каких солидных научных изданиях размещены эти выводы?» — задается вопросом эксперт.

«Недруги России потерпели сокрушительный крах. Огромные деньги потрачены на структуры «Голоса», а результата нет. Вот в итоге и начали дурить людей всякими графиками и околонаучной фигней, пытаясь придумать фальсификации. Математику лучше бы работать в своей отрасли, а не становиться разменной монетой в руках западных политтехнологов и спецслужб. Стыдно… Я рад, что россияне не купились на эту ложь», — резюмировал правозащитник.