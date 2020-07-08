Суд Киева продлил на шесть месяцев срок расследования дела против Порошенко
Печерский районный суд Киева продлил на шесть месяцев срок досудебного расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Известно, что срок досудебного расследования истекал 10 июля текущего года. В дальнейшем дело должны были передать в суд или закрыть.
Прокуратура ходатайствовала о продлении срока расследования.
«Ходатайство прокурора… удовлетворить», - заявила председательствующий судья Олеся Батрин.
Порошенко подозревают в том, что два года назад он вынудил на тот момент действующего главу Службы внешней разведки Егора Божку назначить заместителем начальника киевского управления СБУ Сергея Семочко.
Однако бывший президент и его адвокаты отказались принимать подозрение и считают, что его пытались вручить незаконно.
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