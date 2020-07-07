Лукашенко усомнился в способности артистов формировать общественное мнение

Белорусский президент Александр Лукашенко высказал сомнение, что те деятели культуры, которые в социальных сетях критикуют государств, могут сформировать общественное мнение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лукашенко признался, что ему докладывают о тех, кто «хайпует и постится» в сети.

«Они думают, что они формируют мнение, ну как минимум, столицы нашей страны. Да господь с вами. Вас родственники и то вспоминают долго, как я, кто вы такие», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что в стране для артистов созданы все условия, чтобы творить.

«Творите, собирайте залы, сколько заработаете — все ваше. Ко мне какие претензии?», — заключил президент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко не надел обувь на интервью

— Лукашенко пообещал «интересные выборы» в Белоруссии