Россия поставит Казахстану лекарства для борьбы с коронавирусом

Россия поставит в Казахстан лекарства, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Этот перечень [медикаментов] сейчас определен, грузы гуманитарные в ближайшее время прибудут в Казахстан», — сказал Гриднев.

Он уточнил, что первый самолет вылетит уже 7 июля вечером.

В Казахстане коронавирусом заразились почти 50 тысяч, выздоровели больше 27 тысяч, скончались 264 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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