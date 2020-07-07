Телеведущую Ксению Собчак задержали на Лубянке в ходе пикетов в поддержку заподозренного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, передает РИА «Новости».

Сама Собчак утверждает, что не понимает, по какой причине задержана, так как в пикете участия не принимала.

«Я стояла в майке «Свободу Ивану Сафронову», не стояла в пикете», — заявила Собчак, добавив, что снимала поводку для программы «Осторожно, новости» на своем канале.

На данный момент телеведущая находится в автозаке вместе с восемью коллегами-журналистами.

В настоящее время у здания ФСБ проходят акции в поддержку советник главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Задержаны уже более 15 человек.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосезаявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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