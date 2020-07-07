Зеленский сообщил о нарушениях в своей налоговой декларации

Президент Украины Владимир Зеленский лично сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что не уведомил о значительных имущественных изменениях и не внес их в налоговую декларацию, пишет пресс-служба офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии», — сказали в пресс-службе.

В 2019 году семья президента получила $188 тыс. в счет погашения облигаций внутреннего государственного займа и после приобрела новые облигации, потратив $191,7 тыс. Зеленский должен был сообщить об этом в реестр деклараций, но не сделал этого.

По информации офиса главы государства, Зеленский отметил равенство всех граждан перед законом и заявил о готовности понести наказание.

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