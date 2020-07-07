Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России

Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче «Свобода слова» на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

В ответ Порошенко заявил, что депутат лжет, на что Верещук продемонстрировала новость украинского канала «24», который, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщал о поздравлении Путина украинским президентом.

Порошенко назвал данные обвинения «российской пропагандой».

12 июня 2014 года Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с действующим на тот момент главой Украины Порошенко. По его словам, в ходе этого разговора Порошенко поздравил Путина с Днем России.

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