Эксперт назвал изъяны «концепции Шпилькина»

Концепция Шпилькина выстраивается на основе предположения, что распределение голосов и показателей явки на конкретных территориях должно, согласно закону больших чисел, соответствовать средним показателям в общенациональных масштабах; эта гипотеза представляется достаточно красивой, однако она не учитывает ряд важных обстоятельств – влияние субъективного фактора и региональной специфики, заявил политолог, эксперт Центра ПРИСП Николай Пономарев.

«Концепция Шпилькина в этом отношении во многом напоминает «прокрустово ложе»: она отсекает все, что в нее не укладывается, как не имеющее право на существование», — говорит он.

«Человеческое поведение само по себе разнообразно и сложно предсказуемо. А в случае разных регионов, этносов, конфессий, культур, типов поселений или социальных групп мы неизбежно будем сталкиваться с разными моделями электорального поведения. Просто в силу того, что носитель каждой конкретной идентичности обладает специфическими интересами, ценностями, поведенческими стереотипами и т.д. Именно по этой причине мы наблюдаем отличия в волеизъявлении граждан, например, в Воркуте и Туапсе», — констатирует Пономарев.

«Концепция Шпилькина имела бы право на существование, если бы граждане РФ могли превратиться в типовых, отштампованных на конвейере «среднестатистических россиян», своеобразный «человеческий муравейник», представители которого живут в соответствии с едиными алгоритмами поведения, — отмечает эксперт. — В конце концов, сам Шпилькин неоднократно упоминал о том, что его исследование нельзя назвать полноценным статистическим анализом».

«Впрочем, в сложившейся ситуации претензии уместнее адресовать не только самому Шпилькину, сколько представителям радикальной оппозиции. Им не удалось выявить реально имевшие место явные и грубые нарушения в ходе общероссийского голосования. И это нанесло серьезный удар по политической мифологии радикалов. Соответственно, их лидерам потребовалось объяснение, которое удовлетворило бы основную массу сторонников и позволило сохранить уровень их мотивации и мобилизации на должном уровне. И на роль этого объяснения прекрасно подошли выкладки Шпилькина. За неимением фактов его математические модели используются в попытке контратаковать на информационном фронте», — резюмировал Пономарев.