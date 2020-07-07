Скончался бывший спикер парламента Киргизии Турсунбеков

Скончался бывший спикер парламента и действующий депутат Киргизии Чыныбай Турсунбеков, причиной его смерти стала внебольничная пневмония. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента страны.

Отмечается, что экс-спикер умер в понедельник, 6 июля.

По словам представителя пресс-службы, несколько дней Турсунбеков находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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