Помпео сравнил китайскую политику в отношении Гонконга с антиутопией Оруэлла

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что после принятия закона о национальной безопасности в Гонконге, Коммунистическая партия Китая (КПК) начала насаждать в регионе цензуру, аналогичную содержанию антиутопии писателя Джорджа Оруэлла «1984», передает РИА «Новости».

«Местные власти в оруэлловской манере создали центральное государственное управление национальной безопасности, начали убирать с библиотечных полок книги с критикой КПК, запретили политические лозунги, а теперь требуют ввести цензуру и в школах», — сказал Помпео.

Он добавил, что ранее Гонконг процветал по причине гарантий свободы слова и мыслей для своих граждан. Теперь же КНР нарушили китайско-британскую декларацию и совершают финальное наступление на права граждан в регионе.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.

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