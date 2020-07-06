Медведчук обвинил ЕС в колониальной политике в отношении Украины

Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику и стремится «окончательно превратить Украину в сырьевой придаток», заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее посол ЕС на Украине Матти Маасикас требовал отменить действия украинских властей, целью которых стимулирование работы украинского машиностроения, рассказал Медведчук. По его словам, Европейскому Союзу «не нравится» появление у Украины перспективных планов развития машиностроительной отрасли.

Кроме того, Медведчук назвал «мизерными» квоты Евросоюза на беспошлинный ввоз сельскохозяйственного сырья.

По мнению политика, Евросоюз действует не как партнер, а как колонизатор.