Во Франции обновился состав кабмина

Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции, передает France Вleu.

Всего в кабинете, возглавляемом новым премьер-министром Жаном Кастексом, 16 министров и 14 вице-министров.

По данным издания, Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра иностранных дел.

Пост министра ВС сохранила Флоранс Парли, возглавлявшая военное ведомство последние три года.

МВД возглавил Жеральд Дарманен, занимавший ранее пост министра государственного действия и госфинансов.

Брюно Ле Мэр остался в кабмине на посту министра экономики и финансов.

Новым министром юстиции вместо Николь Белубе назначен именитый адвокат Эрик Дюпон-Моретти.

Министром культуры вместо Франка Риестера стала Розлин Башло, работавшая в последнее время на телевидении.

Министром экологического перехода назначена глава парламентской комиссии по устойчивому развитию Барбара Помпили.

В то время, как Элизабет Борн, занимавшая прежде эту должность, стала министром труда.

3 июля президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса. Кастекс был мэром города Прад на юге Франции. В апреле ему был делегирован процесс выхода страны из режима самоизоляции. Кастекс сменил на посту премьер-министра Эдуара Филиппа, который занимал эту должность с 2017 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Макрон назначил нового премьера Франции

— Макрон назвал основные задачи нового правительства Франции

— Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции