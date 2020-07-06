В ЦИКе заявили о весомом давлении из-за рубежа в период голосования

В период всенародного голосования по внесению изменений в Основной закон РФ имело место колоссальное давление из-за рубежа.

С таким заявлением выступил в понедельник, 6 июля, член Центризбиркома России Александр Клюкин.

По его оценке, западные СМИ и соцсети на фоне проходившего голосования по поправкам в Конституцию были полны «разоблачениями в кавычках и враньем».

«Ставилась задача провоцировать членов комиссий, полицию, вызывать на избирательных участках хоть какие-то осложнения, из-за которых потом можно будет раздуть беспорядки и нарушения прав», — цитирует Клюкина ТАСС.

Он констатировал, что, вероятно, некоторые питали надежды, что итоги плебисцита можно будет поставить под сомнение. Однако эти люди просчитались, уверен Клюкин.

В его представлении, даже несмотря на пандемию, избирательная система страны сработала четко и уверенно.