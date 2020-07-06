Президент Конго поздравил Путина с принятием изменений в Конституцию
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Президент Конго Дени Сассу-Нгессо по телефону поздравил президента России Владимира Путина с итогами голосования по вопросу изменения Конституции РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«По инициативе конголезской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо», — говорится в сообщении.
В свою очередь Путин выразил готовность оказывать Конго поддержку в борьбе с распространением коронавируса.
Также главы государств обменялись мнениями о ситуации в Ливии, подчеркнув необходимость мирного разрешения конфликта в стране.
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