Президент Конго поздравил Путина с принятием изменений в Конституцию

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо по телефону поздравил президента России Владимира Путина с итогами голосования по вопросу изменения Конституции РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«По инициативе конголезской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо», — говорится в сообщении.

В свою очередь Путин выразил готовность оказывать Конго поддержку в борьбе с распространением коронавируса.

Также главы государств обменялись мнениями о ситуации в Ливии, подчеркнув необходимость мирного разрешения конфликта в стране.

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