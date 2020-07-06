ЕР после принятия поправок подготовит изменения в законодательство

Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме приступить к работе по подготовке и внесению изменений в законодательство, для обеспечения реализации принятых на прошлой неделе в ходе всенародного голосования изменений в Конституцию.



«Многие из тех поправок, которые вошли в Конституцию, были внесены именно нашей партией, — напомнил Медведев, выступая на расширенном онлайн-совещании Совета руководителей фракций «Единой России». — Следующим важным этапом стала поддержка поправок представительными органами в регионах. Эта задача стояла главным образом перед «Единой Россией», так как почти во всех заксобраниях наша партия имеет большинство. В итоге все 85 субъектов дали свое одобрение, за что отдельно хочу поблагодарить коллег», — заявил он.

По словам Медведева, именно на «Единой России» лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в Конституцию.

На прошлой неделе Владимир Путин дал старт работе по изменению законодательства, отметив, что в этом вопросе «речь идет о качественном развитии всей законодательной базы страны».

Лишь на одном только федеральном уровне необходимо изменить порядка ста законов в следующих сферах: социальной, в том числе относительно гарантий пенсий и пособий, защиты института семьи, вопросов образования. Второй блок — здравоохранение, наука и культура. Третий — организация публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах. Четвертый — оборона и безопасность, неприкосновенность территорий. Пятый — развитие предпринимательства, частной инициативы, защита права собственности, развитие НКО, институтов гражданского общества.

Что же касается изменения законов на уровне субъектов, то для реализации этой цели нужно создавать соответствующие рабочие группы с главами регионов, представителями общественных организаций и юридического сообщества.

По мнению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, работу по изменениям в законодательство следует совместить с формированием основных положений народной программы партии.

«Предлагаю провести в конце июля — начале августа 2020 года рабочее заседание партийной программной комиссии. После утверждения основных положений мы будем готовы приступить к формированию народной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Государственную Думу», — сказал Андрей Турчак, обращаясь к председателю партии.

Дмитрий Медведев резюмировал обсуждение, заметив, что итоги плебисцита означают очень высокий кредит доверия — главе государства, власти в целом. «Наша с вами задача — оправдать доверие людей. В этом случае такие слова абсолютно уместны», — подчеркнул он.