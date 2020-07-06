Песков прокомментировал информацию о вхождении ДНР и ЛНР в состав России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможном вхождении ДНР и ЛНР в состав России, пишет ТАСС.
«Что касается каких-то шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего не известно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю», — сказал Песков.
Ранее бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России.
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