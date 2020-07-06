КНР и Индия договорились вывести войска из линии соприкосновения сторон

Министр иностранных дел КНР Ван И и спецпредставитель по индийскому пограничному вопросу, советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал в ходе телефонных переговоров 5 июля договорились в ближайшее время вывести войска из линии соприкосновения сторон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление китайского МИД.

Отмечается, что стороны намерены выполнить все договоренности, достигнутые между командующими пограничных войск двух государств, а также не допустить новых конфликтов.

Ранее индийские СМИ сообщали, что военные Индии и Китая приступили к демонтажу временных сооружений в Ладакхе и отвели части от линии соприкосновения сторон.

15 июня в районе долины Галван в Ладакхе между китайскими и индийскими военными произошел инцидент. По версии китайских военных, индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, намеренно нанеся провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, в результате которого есть раненые и убитые. Индийская сторона заявила, что столкновение произошло из-за попытки КНР в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

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