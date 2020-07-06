Бывший муж Поклонской решил участвовать в выборах губернатора Севастополя

Экс-руководитель аппарата омбудсмена России, бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев заявил РИА «Новости» о своем намерении участвовать в досрочных выборах губернатора Севастополя.

«Я сейчас уже в Крыму и буду готовить документы для подачи в избирком для прохождения муниципального фильтра», — сообщил Соловьев.

Он добавил, что его кандидатуру выдвинула партия «Народ против коррупции».

По словам Соловьева, ему было трудно принять решение баллотироваться в губернаторы города, однако он согласился ради того, что бы выборы были «честными, чистыми и конкурентными».

На своей странице в Facebook он написал, что хорошо знаком с проблемами Севастополя, так как с 2014 года часто посещает город.

Выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября. Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» поддержит девятерых кандидатов на эту должность, в том числе врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

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