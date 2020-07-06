Лукашенко считает, что мировая система контроля над вооружениями может рухнуть
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Мировая система контроля над вооружениями, включая ядерные, может рухнуть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует агентство БелТА.
«Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными», — сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что сейчас не существует универсальных способов разрешения конфликтов, возникающих из-за столкновения геополитических интересов сверхдержав.
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