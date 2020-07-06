Лукашенко считает, что мировая система контроля над вооружениями может рухнуть

Мировая система контроля над вооружениями, включая ядерные, может рухнуть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует агентство БелТА.

«Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сейчас не существует универсальных способов разрешения конфликтов, возникающих из-за столкновения геополитических интересов сверхдержав.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко предупредили о возможном захвате со стороны Польши

— Лукашенко заявил, что хочет выстроить прочные отношения со США

— Лукашенко заявил, что Россия и Украина завидуют Белоруссии