Замгенсека ООН назвал число российских детей в Сирии

Около 240 российских детей могут оставаться в Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова.

«По различным оценкам, в Сирии может все еще находиться до 240 российских детей», — сказал Воронков.

Он подчеркнул, что уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что сейчас готовится репатриация 70 детей.

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