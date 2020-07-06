Замгенсека ООН назвал число российских детей в Сирии
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Около 240 российских детей могут оставаться в Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова.
«По различным оценкам, в Сирии может все еще находиться до 240 российских детей», — сказал Воронков.
Он подчеркнул, что уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что сейчас готовится репатриация 70 детей.
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