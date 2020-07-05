Правящая партия Сербии победила на выборах в парламент
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Правящая Сербская прогрессивная партия президента страны Александра Вучича победила на парламентских выборах, сообщает Республиканская избирательная комиссия.
Правящая партия набрала 60,65% голосов избирателей, указано в сообщении. Ее поддержали почти 2 млн граждан страны.
Парламентские выборы состоялись в Сербии 21 июня.
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