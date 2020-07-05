Племянник Путина стал лидером антикоррупционной партии

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин избран лидером и председателем партии «Народ против коррупции», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя генполитсовета Григория Анисимова на съезде партии.

Роман Путин возглавил партию на пять лет по результатам тайного голосования, указано в сообщении.

Ранее Роман Путин заявлял о планах создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента России Владимира Путина.

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