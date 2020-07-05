Макрон назвал основные задачи нового правительства Франции

Основными задачами нового правительства Франции станут восстановление экономики и развитие системы социальной защиты, заявил президент страны Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter.

По словам президента, предложенный им в начале правления курс остается в приоритете, однако в настоящее время «необходимо проложить новый путь» с учетом актуальных кризисов.

«Оживление экономики, дальнейшая перестройка нашей системы социальной защиты и защиты окружающей среды, восстановление справедливого республиканского порядка, защита суверенитета Европы: это наши приоритеты на ближайшие месяцы», — написал глава государства.

3 июля президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса. Кастекс был мэром города Прад на юге Франции. В апреле ему был делегирован процесс выхода страны из режима самоизоляции. Кастекс сменил на посту премьер-министра Эдуара Филиппа, который занимал эту должность с 2017 года.

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