Бывший премьер Франции Эдуар Филипп занял должность мэра Гавра

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп вступил в должность мэра города Гавр, расположенного на севере страны. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру чиновника поддержал муниципальный совет большинством голосов.

«Я хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие. Для меня это шанс внести свой вклад в развитие города, который я люблю», — сказал Филипп, обращаясь к членам совета.

Отмечается, что политик получил мандат мэра Гавра во второй раз. До того, как он был назначен премьером-страны, Филипп возглавлял город в течение семи лет.

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