Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Да. Поздравительная телеграмма была направлена», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

День независимости США — национальный праздник, отмечаемый в день принятия Декларации независимости США в 1776 году, провозгласившую независимость страны от Великобритании.