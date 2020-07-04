В МИД России считают ущербной идеей проведение саммита G7 в расширенном формате

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна. Об этом сообщает ТАСС.

«Так называемая расширенная семерка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», — сказал он.

Рябков добавил, что без Китая обсуждение ряда вопросов в современном мире невозможно.

30 мая Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет в сентябре с возможным участием России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Канада, Франция и Великобритания уже высказались против, а Южная Корея и Австралия подтвердили свою готовность приехать.

Также стало известно, что Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поделился своей идеей о расширенном формате. Позже представитель МИД Мария Захарова отметила, что США идут в верном направлении, но саммит не будет полным без участия Китая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают участие РФ в расширенном G7

— МИД РФ выступает за подключение Китая к расширенному формату G7

— Антикитайская коалиция: зачем Трамп зовет Россию обратно в G7