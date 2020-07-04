Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают участие РФ в расширенном G7

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ведет никаких обсуждений о «приемлемой для РФ роли» на расширенном саммите G7. Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем», — заявил Рябков, комментируя слова посла США в России Джона Салливана.

Он добавил, что это странное заявление, которые вызвало у российской стороны вопросы.

Ранее Салливан заявил, что США обсуждают с МИД РФ и другими странами-участницами саммита вопрос о наличии приемлемой роли для России на расширенном G7.

30 мая Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет в сентябре с возможным участием России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Канада, Франция и Великобритания уже высказались против, а Южная Корея и Австралия подтвердили свою готовность приехать.

Также стало известно, что Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поделился своей идеей о расширенном формате. Позже представитель МИД Мария Захарова отметила, что США идут в верном направлении, но саммит не будет полным без участия Китая.

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