Канада приостановила действие договора об экстрадиции с Гонконгом

Канада приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом на фоне принятия Китаем нового закона о национальной безопасности в районе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Кроме того, Канада прекратит экспорт в Гонконг ряда военных товаров, отметил Трюдо. Он добавил, что рассматриваются также дополнительные меры, в том числе в области иммиграции.

30 июня Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новое законодательство предусматривает пожизненные заключения за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.

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