Путин о флаге ЛГБТ на посольстве США: они показали, кто там работает

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешенный на американском посольстве в Москве флаг ЛГБТ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он заявил, что в дипмисии США в российской столице продемонстрировали «кое-что по поводу того, кто там работает».

«Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

— «Из Кремля не видно»: Песков о флаге ЛГБТ на посольстве США

— МИД России отреагировал на сообщение посольства США о флаге ЛГБТ песней «Эль Бимбо»