Путин о флаге ЛГБТ на посольстве США: они показали, кто там работает
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Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешенный на американском посольстве в Москве флаг ЛГБТ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Он заявил, что в дипмисии США в российской столице продемонстрировали «кое-что по поводу того, кто там работает».
«Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», — добавил Путин.
Ранее сообщалось, что посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг.
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