Абхазия предложила России открыть границы

Абхазия направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение открыть границы между странами для туристов с 15 июля, заявил президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы внимательно смотрим за тем, как там складывается обстановка эпидемиологическая, и скорее всего с учётом этого фактора с 15 июля мы будем открывать границу для организованных групп туристов», — сказал Бжания.

Он отметил, что туристов будут расселять в гостиницах, где есть медицинская помощь. Также для въезда в страну понадобятся страховка и паспорт COVID-19.

Бжания добавил, что если ситуация будет складываться хорошо, то с 1 августа можно будет открыть границы для индивидуального туризма.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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