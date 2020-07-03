Макрон назначил нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в коммюнике.

Кастекс был мэром города Прад на юге Франции. В апреле ему был делегирован процесс выхода Франции из режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Он занимал эту должность с 2017 года.

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