Володин рассказал о начале работы над законопроектами в продолжение поправок к Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что работа над законопроектами в продолжение поправок к российской Конституции начнется «практически с сегодняшнего дня».

«Работа над ними начнется буквально уже практически с сегодняшнего дня, потому что мы обсуждаем эти темы с нашими коллегами по Государственной думе», — сказал он в эфире Первого канала.

Володин добавил, что также идет обсуждение с коллегами в российском правительстве.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок выступили 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

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