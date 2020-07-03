Суд Шри-Ланки арестовал россиянина, несмотря на его состояние здоровья

Суд Шри-Ланки арестовал россиянина Александра Игнатенко за незаконный сбор насекомых, несмотря на его язвенную болезнь в тяжелой форме, пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Игнатенко, который в последнее находился в больнице в связи с язвой желудка, был выписан и сразу заключен под стражу по решению суда, несмотря на тяжелое состояние здоровья», — сказал Мельников.

Он добавил, что у обвиняемого в суде началось кровотечение желудка, из-за чего пришлось вызывать скорую.

Игнатенко — ученый из России, который был задержан с двумя друзьями в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем убийства жуков и других насекомых. Обвиняемые утверждают, что собирали только мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали, причем делали это вне заповедника, согласно местным законам. Игнатенко грозит до 40 лет тюремного заключения.

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