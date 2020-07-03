ЦИК утвердил результаты голосования по Конституции

ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Итоговый протокол был подписан главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Ранее Памфилова заявила, что данные прошедшего голосования по поправкам к Конституции России достоверны.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок выступили 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

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