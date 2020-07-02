Британия и Евросоюз прервали очередные переговоры по Brexit из-за разногласий

ЕС и Британия решили досрочно прекратить очередной раунд переговоров об отношениях сторон после выхода Соединенного королевства из состава сообщества. Причиной решения стали разногласия, сообщил ТАСС информированный источник в Еврокомиссии.

Раунд переговоров начался в понедельник, 29 июня. По словам источника, решение об отмене новых встреч, запланированных на пятницу, 3 июля, было принято обоюдно.

Ранее представитель Еврокомиссии на переговорах с Британией Мишель Барнье заявлял, что между ЕС и Британией есть после четырех дней очных переговоров остаются серьезные разногласия.

Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на королевство распространяются все европейские нормы.

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