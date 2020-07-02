В Раде заявили, что Порошенко готовит на Украине «кровавый» переворот
Депутат Верхной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко готовит «кровавый» переворот, сообщает РИА «Новости».
По словам Кивы, якобы переворот готовится совместно с националистами. Кива также заявил, что переворот «закончит президентство» нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
«Сегодня формируется та история, которая осенью будет стоить Украине крови и государственности», — сказал он.
Кива добавил, что избирательный штаб Порошенко возглавил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который является человеком, «умеющим делать перевороты».
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