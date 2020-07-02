Путин заявил, что понимает голосовавших против поправок россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что понимает тех россиян, кто голосовал против внесения поправок в Конституцию.
«Вместе с тем понимаю тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем. Это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что у властей еще много недоработок.
«Нам, руководству страны, часто кажется, что мы делаем все возможное, но нет, жизнь показывает другое. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что чиновники должны действовать быстрее, точнее и эффективнее.
По предварительным данным, явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков объяснил, почему НАО проголосовал против конституционных поправок
— ЦИК признал состоявшимся голосование по конституционным поправкам