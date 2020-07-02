Путин заявил, что понимает голосовавших против поправок россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает тех россиян, кто голосовал против внесения поправок в Конституцию.

«Вместе с тем понимаю тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем. Это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что у властей еще много недоработок.

«Нам, руководству страны, часто кажется, что мы делаем все возможное, но нет, жизнь показывает другое. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что чиновники должны действовать быстрее, точнее и эффективнее.

По предварительным данным, явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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