Удовлетворенность работой Зеленского на Украине снизилась до 36%

Деятельностью Владимира Зеленского на посту президента Украины довольны только 36% жителей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Деятельностью украинского лидера недовольны — 52%, остальные респонденты либо отказались отвечать, либо не определились с выбором, рассказали социологи.

Там отметили, что еще в декабре 2019 года позитивно оценивали работу Зеленского 62% украинцев.

Также установлено, что работой парламента и правительства довольны лишь 9% опрошенных.