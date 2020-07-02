ЦИК признал состоявшимся голосование по конституционным поправкам

Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам, пишет ТАСС со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.

Глава Центризбрикома добавила, что ничего не может повлиять на имеющийся результат. Также она сообщила, что ЦИК объявит результаты 3 июля.

«В одном субъекте РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования полностью отменены итоги на одном участке в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление», — сказала Памфилова об участке 2783 в районе Раменки города Москвы, где был зафиксирован вброс.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля. Это было сделано для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

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