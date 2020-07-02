Назарбаев вылечился от коронавируса
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай на своей странице в Twitter.
По рекомендации врачей Назарбаев пока будет оставаться в самоизоляции, работать удаленно и совершать прогулки на свежем воздухе, добавил Укибай.
О том, что у Назарбаева выявили COVID-19 стало известно 18 июня.
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