Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

По рекомендации врачей Назарбаев пока будет оставаться в самоизоляции, работать удаленно и совершать прогулки на свежем воздухе, добавил Укибай.

О том, что у Назарбаева выявили COVID-19 стало известно 18 июня.

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