Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор» с талибами**

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что в отношении России нужно незамедлительно ввести санкции за «сговор» с талибами (организация запрещена в России)*. Об этом она сказала в интервью телеканалу MSNBC.

«Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас», — заявила Пелоси.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Сговор» с талибами*: в США хотят ввести санкции против России

— Трамп объяснил, зачем придумали историю о «сговоре» России и талибов*