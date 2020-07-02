Эксперт рассказал, почему Германия делает ставку на Россию

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT объяснил, почему Германия делает ставку во внешнеполитических отношениях на Россию.

По его мнению, ФРГ приходится переориентировать курс внешней политики из-за возникшего «клубка противоречий» с США — «начиная от экономического соперничества в ряде отраслей и заканчивая такими вопросами», как нахождение американских военнослужащих на немецкой земле, или «вопросами конкуренции за доминирование на Европейском субконтиненте».

«Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин занимал подчиненное положение», — считает Оленченко.

Эксперт заметил, что это приводит к тому, что Германия вынуждена переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию как на своего стратегического партнера.

Оленченко констатировал, что в июне нынешнего года «тенденция по ухудшению отношений» Берлина и США «стала еще более очевидной». Он указал на то, что немецкое руководство теперь чаще говорит «о необходимости проводить самостоятельную политику без оглядки на Вашингтон».