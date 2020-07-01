Китайского посла вызвали в МИД Британии после закона о безопасности Гонконга

Китайский посол в Британии Лю Сяомин был вызван в министерство иностранных дел Великобритании из-за обвинений в нарушении суверенитета, которые были обращены в адрес Китая. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сяомина вызвали на встречу с замглавы МИД Великобритании Саймоном Макдональдом.

Данное решение принято на фоне подписания китайским председателем Си Цзиньпинем указа, разрешающего вступление в силу закона о защите национальной безопасности Гонконга.

Ранее официальный Пекин пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе. По этой причине подобная инициатива была внесена на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в обход гонконгского парламента.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.

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