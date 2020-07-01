В ЦИКе подтвердили лишь 2 нарушения с карты «Голоса»
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Лишь пара сообщений о нарушениях при проведении голосования по внесению изменений в Основной закон страны, которые были указаны на карте движения «Голос», нашли свое подтверждение.
Об этом в среду вечером заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По ее словам, по инцидентам в Казани и Петербурге приняты меры.
«Получается, мониторинг — это в основном мониторинг информационного шума пока», — цитирует Памфилову ТАСС.