В ЦИКе подтвердили лишь 2 нарушения с карты «Голоса»

Лишь пара сообщений о нарушениях при проведении голосования по внесению изменений в Основной закон страны, которые были указаны на карте движения «Голос», нашли свое подтверждение.

Об этом в среду вечером заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, по инцидентам в Казани и Петербурге приняты меры.

«Получается, мониторинг — это в основном мониторинг информационного шума пока», — цитирует Памфилову ТАСС.