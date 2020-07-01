ООН призвала прекратить огонь на фоне пандемии

Совет безопасности ООН призвал прекратить огонь во всех конфликтах на фоне коронавируса сроком не менее 90 дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на постпреда Германии Кристофа Хойсгена.

«Совет Безопасности поддержал сегодня призыв Генерального секретаря к глобальному прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию», — сказал Хойсген.

Отмечается, что насилие способно усложнить течение пандемии, что негативно скажется на гуманитарной обстановке в мире.

Исключением считается борьба ООН с террористами.

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