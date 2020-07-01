США скупили почти весь трехмесячный запас препарата от коронавируса

США скупили почти весь трехмесячный запас лекарства «Ремдесивир», используемого для лечения коронавируса, пишет The Guardian.

«Они получили доступ практически к большей части запасов препарата, так что для Европы ничего не осталось», — приводятся слова старшего приглашенного научного сотрудника Ливерпульского университета Эндрю Хилла.

По информации издания, это означает, что в ближайшее время ни одна страна не сможет купить препарат в достаточном объеме.

Отмечается, что пациенты, принимающие «Ремдесивир», вылечиваются от коронавируса за четыре дня. Курс препарата, необходимый одному пациенту, стоит больше двух тысяч долларов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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