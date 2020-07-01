Аксенов напомнил о «пророческом ролике» про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте выложил ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, назвав его пророческим.
В этом видео Зеленский исполняет роль Ноя, которому глас свыше дарует гору Говерла, реку Днепр, но советует забыть о Крыме.
«А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров», — прокомментировал ролик Аксенов.
Он добавил, что поправки к Конституции гарантируют запрет отчуждения российских территорий.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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