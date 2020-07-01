В Германии проголосовали около 4 тысяч россиян по Конституции РФ

На территории Германии больше трех тысяч человек проголосовали по поправкам к Конституции к 14.00 по местному времени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.

Отмечается, что на территории ФРГ открыты шесть избирательных участков – в Берлине, Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Так, к 14.00 по местному времени проголосовали 3 650 человек.

Отмечается, то перед входом в посольство в Берлине на данный момент стоит небольшая очередь из желающих проголосовать по поправкам.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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